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В Иркутской области проводят опрос на тему патриотизма и поддержки молодых семей

К участию приглашаются жители региона в возрасте от 18 до 35 лет
Источник: Комсомольская правда

Жителей Иркутской области в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в социологическом исследовании. Можно будет выразить свое мнение на счет формирования патриотизма у молодежи, предложить, как можно помогать молодым семьям. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Социологическое исследование проводят уже не в первый раз. Результаты помогают улучшить работу и определить эффективные программы для повышения качества жизни молодых людей, — рассказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.

Желающие смогут рассказать, как они понимают слово патриотизм, проверят знания о Приангарье и его народах. Поделятся с какими проблемами сталкиваются при трудоустройстве. Помимо всего прочего можно оставить свои пожелания и рекомендации местным органам власти.