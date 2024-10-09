В Иркутской области проводят опрос на тему патриотизма и поддержки молодых семей

Жителей Иркутской области в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в социологическом исследовании. Можно будет выразить свое мнение на счет формирования патриотизма у молодежи, предложить, как можно помогать молодым семьям. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.