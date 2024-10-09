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Популярный у белорусов Wildberries запускает доставку крупных товаров до двери

Популярный у белорусов Wildberries будет доставлять крупногабаритные товары до двери.

Источник: Комсомольская правда

Популярный у белорусов Wildberries запускает доставку крупных товаров до двери. Об этом рассказали представители маркетплейса, сообщает БелТА.

Уточняется, что в планах популярного в Беларуси маркетплейса предусматривается расширение зоны бесплатной доставки крупногабаритных товаров до дверей на всю Россию, а также на территорию стран СНГ, где есть магазины Wildberries. Указанное планируют реализовать к концу 2025 года.

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