Популярный у белорусов Wildberries запускает доставку крупных товаров до двери

Уточняется, что в планах популярного в Беларуси маркетплейса предусматривается расширение зоны бесплатной доставки крупногабаритных товаров до дверей на всю Россию, а также на территорию стран СНГ, где есть магазины Wildberries. Указанное планируют реализовать к концу 2025 года.