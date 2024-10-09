Жители ряда домов Перми остаются без отопления по вине УК

В Перми девять многоквартирных домов остаются неподключенными к теплу из-за бездействия управляющих организаций. По данным Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», по состоянию на 8 октября отопление в квартиры не поступает ввиду неисправностей на внутридомовых сетях, которые не устраняют управдомы.