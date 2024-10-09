Жители ряда домов Перми остаются без отопления по вине УК

В Перми девять многоквартирных домов остаются неподключенными к теплу из-за бездействия управляющих организаций. По данным Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», по состоянию на 8 октября отопление в квартиры не поступает ввиду неисправностей на внутридомовых сетях, которые не устраняют управдомы.
В результате горожане остаются с холодными батареями возле запущенных в работу тепломагистралей. Речь идёт о домах по ул. Пихтовая, 10, ул. Танкистов, 23, ул. Нефтяников, 25, ул. Нижнекурьинская, 8. Нарушения на внутридомовом контуре выявлены в различных районах Перми.
В свою очередь, специалисты «Т Плюс» обеспечили подключение к теплу 5414 многоквартирных домов Перми в контуре своей ответственности. Тепло подаётся во все объекты социальной сферы краевой столицы. Батареи нагрелись в 264 детских садах, 181 школе, 184 больницах, 69 поликлиниках. Отапливается 225 зданий вузов, лицеев и колледжей, 16 домов культуры.
«Свою задачу — подать отопление до вводов в здания — энергетики Пермских тепловых сетей выполнили. С учётом погодных условий теплосетевая инфраструктура постепенно переводится на зимний режим работы. Чтобы квартиры нормально обогревались, управдомы должны обеспечить исправность трубопроводов внутридомовых систем. Это первостепенная задача для УК и ТСЖ», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Отопительный сезон 2024/25 в Перми стартовал c 18 сентября. Соответствующее постановление № 772 от