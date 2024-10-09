Диетолог назвал два помогающих от аритмии продукта

По утверждению эксперта, причинами аритмии чаще всего являются либо недостаток указанных веществ, либо проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для выяснения причин такого состояния организма диетолог посоветовал консультироваться у врача. Однако проводить профилактику аритмии можно самостоятельно.
Нехватку калия, возникшую из-за летней жары или приема лекарственных препаратов, можно восполнить, употребляя в пищу курагу и чернослив. Для восполнения этого вещества в организме рекомендуется чаще есть и орехи.
Магний содержится в таких сухофруктах как изюм, чернослив, курага и сушеные финики. В перечисленных продуктах присутствует в большом количестве и железо, тоже играющее важную роль в укреплении сердечно-сосудистой системы и улучшении кровообращения.
Напомним, что аритмия может протекать без выраженных симптомов. Но человек будет сталкиваться с такими неприятными явлениями как бессонница, головокружение, быстрая утомляемость. В некоторых случаях больной может ощущать нехватку воздуха или даже упасть в обморок. Имели место и летальные случаи от приступов.