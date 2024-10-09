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Диетолог назвал два помогающих от аритмии продукта

В сухофруктах и орехах содержится много калия и магния, предотвращающих аритмию, рассказал ресурсу «Москва 24» диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Мужчина с орехами.
Источник: Shutterstock

По утверждению эксперта, причинами аритмии чаще всего являются либо недостаток указанных веществ, либо проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для выяснения причин такого состояния организма диетолог посоветовал консультироваться у врача. Однако проводить профилактику аритмии можно самостоятельно.

Нехватку калия, возникшую из-за летней жары или приема лекарственных препаратов, можно восполнить, употребляя в пищу курагу и чернослив. Для восполнения этого вещества в организме рекомендуется чаще есть и орехи.

Магний содержится в таких сухофруктах как изюм, чернослив, курага и сушеные финики. В перечисленных продуктах присутствует в большом количестве и железо, тоже играющее важную роль в укреплении сердечно-сосудистой системы и улучшении кровообращения.

Напомним, что аритмия может протекать без выраженных симптомов. Но человек будет сталкиваться с такими неприятными явлениями как бессонница, головокружение, быстрая утомляемость. В некоторых случаях больной может ощущать нехватку воздуха или даже упасть в обморок. Имели место и летальные случаи от приступов.