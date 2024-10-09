Диетолог назвал два помогающих от аритмии продукта

Напомним, что аритмия может протекать без выраженных симптомов. Но человек будет сталкиваться с такими неприятными явлениями как бессонница, головокружение, быстрая утомляемость. В некоторых случаях больной может ощущать нехватку воздуха или даже упасть в обморок. Имели место и летальные случаи от приступов.