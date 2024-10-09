В аэропорту Астаны начали замерять температуру прилетающим из-за рубежа

В целях недопущения ввоза и распространения заболевания вируса приняты необходимые профилактические меры по недопущению завоза инфекции на территорию Республики Казахстан. На санитарно-карантинных пунктах, включая международные аэропорты и пограничные переходы проводятся мероприятия по выявлению на государственной границе больного с подозрением на особо опасные и карантинные инфекций с помощью дистанционной термометрии. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африканского континента.