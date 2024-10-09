Едет сам, видит все вокруг: насколько безопасны системы автопилота и как они работают

Первые испытания на рейсе этого вида транспорта уже завершены. Беспилотная технология основана на базе модели трамвая «ЛьвенокМосква». Его оснастили набором современного оборудования для беспилотного движения, в том числе четырьмя лидарами, шестью камерами и тремя радарами. Три месяца новинка курсировала по маршруту № 10 «Метро “Щукинская”» — «Улица Кулакова». За время испытаний беспилотный трамвай ни разу не нарушил Правила дорожного движения. Впереди у беспилотного трамвая еще два этапа испытаний, завершатся они в конце следующего года.