Едет сам, видит все вокруг: насколько безопасны системы автопилота и как они работают

Первый московский беспилотный трамвай проехал по улицам уже более 1,2 тысячи километров. Насколько безопасны системы автопилота и как они работают, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.
Беспилотный трамвай на базе модели «Львенок-Москва» уже проходит второй этап тестирования и начал перевозку пассажиров. Инновационный транспорт каждый день движется по 10-му маршруту от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно.
— За все время поездок электротрамвай ни разу не нарушил Правила дорожного движения, — отметила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова. Главный приоритет проекта — безопасность всех участников дорожного движения. Конечно, все технологические новинки поначалу вызывают у общества сомнения и опасения. По этому в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обеспечили самый высокий уровень безопасности движения беспилотного трамвая.
— Для этого водитель в кабине контролирует действия трамвая, а аналитики в салоне дополнительно следят за показателями работы всех систем, — добавила Юлия Темникова.
Быструю, можно сказать, молниеносную реакцию на все вокруг беспилотного трамвая обеспечивает лучшее в мире оборудование. Начальник Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена Павел Бокша рассказал, что в трамвае установлены 4 лидара, 6 камер и 3 радара.
— Такой набор оборудования не используется больше нигде. В целом наша технология уникальна для Европы и при этом работает надежнее и стабильнее зарубежных аналогов, — сказал он.
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По словам Павла, благодаря установленным датчикам трамвай «видит» все вокруг на 360 градусов на расстоянии до 200 метров.
Кроме того, использование нескольких типов датчиков позволяет получить объективную картину.
— С помощью лидаров мы оцениваем расстояние от трамвая до различных объектов. Камеры позволяют понять, что перед трамваем — машина, человек или другой объект. А радары хорошо видят сквозь туман и помогают оценить скорость объектов вокруг, — пояснил он.
В целом же беспилотная технология состоит из семи подсистем, где каждая отвечает за определенную задачу.
— Все системы общаются между собой и передают данные в бортовые вычислители. Здесь специально созданное программное обеспечение позволяет трамваю проанализировать полученную информацию и вовремя принять правильное решение. Например, остановиться перед препятствием, открыть двери на остановке или начать разгон при зеленом сигнале светофора, — добавил Павел Бокша.
И правила соблюдают железно: беспилотные виды транспорта в Москве.
Также в будущем планируется создать специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техническое обслуживание, проведение диагностики и меры по обеспечению безопасности движения.
Первый беспилотный поезд в московском метро может появиться в 2025—2026 годах. Ресурсов для производства таких машин у России достаточно. Поездка в составе нового поколения станет более комфортной и тихой.
Первые испытания на рейсе этого вида транспорта уже завершены. Беспилотная технология основана на базе модели трамвая «ЛьвенокМосква». Его оснастили набором современного оборудования для беспилотного движения, в том числе четырьмя лидарами, шестью камерами и тремя радарами. Три месяца новинка курсировала по маршруту № 10 «Метро “Щукинская”» — «Улица Кулакова». За время испытаний беспилотный трамвай ни разу не нарушил Правила дорожного движения. Впереди у беспилотного трамвая еще два этапа испытаний, завершатся они в конце следующего года.
В Москве работает роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Роботакси оказывает услуги в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи.
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Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открывает и закрывает двери — «Ласточка» на Московском центральном кольце проходит третий уровень автоматизации. Следующий уровень автоматизации — четвертый — это поезд без человека в кабине. В РЖД сообщили, что такие составы планируется пустить в 2026 году. Поезд разработают на платформе «Финиста» — российского аналога «Ласточки».