Новую врачебную амбулаторию открыли в районе Сухой Братска

Новая врачебная амбулатория распахнула свои двери для пациентов в жилом районе Сухой Братска. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Братск Александр Дубровин, строительство нового объекта здравоохранения началась в октябре 2023. Спустя год здание готово оказывать помощь более 2,5 тысячи жителей.
— В здании обустроены регистратура, физиокабинет, кабинет терапевта и педиатра, акушера-гинеколога. Тут находится кабинет неотложной медпомощи, процедурный и прививочный. Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью и необходимым оборудованием, — поделился Александр Дубровин.
Дворовую территорию благоустроили и поставили видеокамеры.
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