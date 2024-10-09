Новую врачебную амбулаторию открыли в районе Сухой Братска

Новая врачебная амбулатория распахнула свои двери для пациентов в жилом районе Сухой Братска. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Братск Александр Дубровин, строительство нового объекта здравоохранения началась в октябре 2023. Спустя год здание готово оказывать помощь более 2,5 тысячи жителей.