Ростовские студенты прошли стажировку на предприятиях железной дороги

Студенты Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) успешно прошли первую стажировку на базе Северо-Кавказской железной дороги. Это стало возможным благодаря новой программе обучения под названием «Современные технологии при эксплуатации и техническом обслуживании пассажирского подвижного состава», инициатором которой выступил департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».
За неделю практики будущие инженеры получили ценный опыт работы в ведущих направлениях отрасли и попробовали свои силы в разных компетенциях. Такой подход направлен на то, чтобы студенты лучше понимали специфику будущей профессии.
Практическая часть программы включала в себя работу на крупных объектах железнодорожного транспорта, таких как вокзал в Адлере и Южная дирекция скоростного сообщения. Используя тренажер, студенты смогли изучить особенности управления электропоездом «Ласточка» и ознакомиться с методиками его обслуживания.
— Обучающиеся познакомились с нашей материально-технической базой, с некоторыми видами работ, осуществляющимися в депо, такими как обточка колесных пар, — рассказал заместитель начальника дирекции — начальник отдела управления персоналом, организации и нормирования труда Виталий Сарычев. — Кроме того, каждый из них смог попробовать себя в роли машиниста «Ласточки» на участке Адлер — Роза Хутор, на нашем тренажере.
Студентов ожидала насыщенная неделя. Они познакомились с работой таких важных объектов, как вокзалы Роза Хутор, Минеральные Воды и Кисловодск. Также будущие инженеры изучили особенности функционирования пригородных пассажирских компаний, действующих на территории СКЖД. Ребята смогли посетить вагонное депо Минеральные Воды, которое является единственным местом в стране, где ремонтируются двухэтажные вагоны.
— Я обучаюсь по специальности «Пассажирские вагоны», и во время стажировки поняла, что правильно выбрала свой путь. Хочу быть конструктором нового подвижного состава, развиваться в этой сфере, обеспечивать комфортные пассажирские перевозки, — поделилась студентка 5-го курса Маргарита Мукерия.
Участники стажировки активно интересовались технологиями и спецификой работы и задавали самые разные вопросы о модификации электропоездов, профессии билетного кассира
— Мы постарались разработать программу и маршрут стажировки так, чтобы всесторонне охватить рябят практикой, максимально погрузить будущих железнодорожников в работу пассажирской отрасли. Такой опыт оказался удачным и очень продуктивным. В планах и дальше сотрудничать с РГУПС, помогать повышать компетенции будущих железнодорожников. И, конечно, мы ждем выпускников на предприятиях железной дороги, — рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Александр Казаков.
Планируется, что курс стажировки закончится в декабре. Впереди у ребят мастер-классы на предприятиях железной дороги и знакомство с работой крупнейших производств современного подвижного состава.