Ростовские студенты прошли стажировку на предприятиях железной дороги

— Мы постарались разработать программу и маршрут стажировки так, чтобы всесторонне охватить рябят практикой, максимально погрузить будущих железнодорожников в работу пассажирской отрасли. Такой опыт оказался удачным и очень продуктивным. В планах и дальше сотрудничать с РГУПС, помогать повышать компетенции будущих железнодорожников. И, конечно, мы ждем выпускников на предприятиях железной дороги, — рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Александр Казаков.