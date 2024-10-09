В Челябинской области ожидают серьёзное ухудшение погодных условий

Серьёзные изменения погодных условий стоит ждать уже
В условиях грядущей непогоды в МЧС советуют заранее сменить резину на автомобилях на зимнюю. Также рекомендуется перенести или на время отказаться от поездок на личном транспорте на большие расстояния, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Не стоит забывать и о соблюдении скоростного режима движения.
Пешеходам стоит носить обувь, которая не будет скользить. Особенно это актуально в свете возможного появления гололедицы на улицах Челябинска.
Жителям рекомендуется также быть аккуратнее при использовании обогревателей. Не стоит оставлять работающие приборы, топящиеся печи или камины без присмотра. Лишним не будет проверить, исправно ли работают обогреватели. Помните, что неправильное использование электроприборов или перегрузка сети могут привести к пожару.