В Челябинской области ожидают серьёзное ухудшение погодных условий

В условиях грядущей непогоды в МЧС советуют заранее сменить резину на автомобилях на зимнюю. Также рекомендуется перенести или на время отказаться от поездок на личном транспорте на большие расстояния, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Не стоит забывать и о соблюдении скоростного режима движения.