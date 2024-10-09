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В Челябинской области ожидают серьёзное ухудшение погодных условий

Серьёзные изменения погодных условий стоит ждать уже 9—10 октября.

Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +15°

Серьёзные изменения погодных условий стоит ждать уже 9—10 октября. В четверг ожидается дождь, который ближе к концу дня может перейти в снег. В последующие дни метель и сильный снегопад накроют Южный Урал. Синоптики прогнозируют, что в некоторых местах толщина снежного покрова может доходить до десяти сантиметров.

В условиях грядущей непогоды в МЧС советуют заранее сменить резину на автомобилях на зимнюю. Также рекомендуется перенести или на время отказаться от поездок на личном транспорте на большие расстояния, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Не стоит забывать и о соблюдении скоростного режима движения.

Пешеходам стоит носить обувь, которая не будет скользить. Особенно это актуально в свете возможного появления гололедицы на улицах Челябинска.

Жителям рекомендуется также быть аккуратнее при использовании обогревателей. Не стоит оставлять работающие приборы, топящиеся печи или камины без присмотра. Лишним не будет проверить, исправно ли работают обогреватели. Помните, что неправильное использование электроприборов или перегрузка сети могут привести к пожару.