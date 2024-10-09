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В омских Нефтяниках запретят парковку на участке проспекта Культуры

Новый дорожный знак установят уже в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Новый знак, запрещающий парковку транспорта, появится в скором времени в омских Нефтяниках, сообщили в дептрансе.

Парковка автомобилей будет запрещена с 8:00 часов до 20:00 часов на участке с односторонним движением на проспекте Культуры около дома № 2 в направлении с проспекта Мира.

На этом участке дороги установят дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена», таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия».

Омич просят обращать внимание на новые установленные знаки. В дептрансе напоминают, что за несоблюдение запрета на парковку грозит штраф в размере 1500 рублей и помещение машин на штраф-стоянку.