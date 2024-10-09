Больше двух тонн мусора вывезли из урочища «Черепаха» в Таганроге

На территории урочища «Черепаха» в Таганроге состоялись «Чистые игры». По итогам соревнования от мусора очистили участок в 4,5 га, сообщают в городской администрации.
— Всего вывезли больше двух тонн мусора. В частности, около 1100 кг общего мусора, 250 кг пластика, 550 кг стекла и 26 покрышек, — уточняют власти.
Уборку организовали в прошедшие выходные. В ней приняли участие команды от учебных заведений и предприятий, а также семьи неравнодушных к своему городу таганрожцев. Всех наградили памятными призами.
«Чистые игры» провели в рамках проекта «Программа экологизации города Таганрога».