В Октябрьском районе Ростовской области введен карантин по птичьему гриппу

Ликвидацией очага заболевания занимаются ветеринары. Согласно закону, в карантинной зоне запрещены ввоз и вывоз яиц, заготовка кормов, а также охота на птиц и проведение ярмарок. Ограничения снимут, когда специалисты устранят источник распространения болезни на территории эпизоотического очага.