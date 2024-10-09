В Октябрьском районе Ростовской области введен карантин по птичьему гриппу

Карантин введен в радиусе 10 км от эпизоотического очага — в хуторах Ягодинка, Первомайский, Маркин, Костиков и Красный Луч, поселках Новощербаков, Заречный и Заозерье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
Ликвидацией очага заболевания занимаются ветеринары. Согласно закону, в карантинной зоне запрещены ввоз и вывоз яиц, заготовка кормов, а также охота на птиц и проведение ярмарок. Ограничения снимут, когда специалисты устранят источник распространения болезни на территории эпизоотического очага.