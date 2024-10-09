Министр образования Пучков рассказал о новых предметах в нижегородских школах

— Предмет ОБЖ был переименован в предмет Основы безопасности и защиты Родины. По факту в предмет ОБЖ, который и так мы с вами прекрасно знали, были добавлены модули, связанные с начальной военной подготовкой. Это тоже достаточно понятная система для нашей школы Я думаю, что те, кто учился в школах пораньше, прекрасно помнит, что в школах это было.