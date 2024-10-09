Министр образования Пучков рассказал о новых предметах в нижегородских школах

В ходе областного родительского собрания министр образования Нижегородской области Михаил Пучков рассказал о новых предметах, которые появились в расписании школьников. По его словам, все они хорошо знакомы и школьникам, и их родителям.
— Предмет ОБЖ был переименован в предмет Основы безопасности и защиты Родины. По факту в предмет ОБЖ, который и так мы с вами прекрасно знали, были добавлены модули, связанные с начальной военной подготовкой. Это тоже достаточно понятная система для нашей школы Я думаю, что те, кто учился в школах пораньше, прекрасно помнит, что в школах это было.
Сейчас в рамках предмета ОБЗР будет уделено внимание таким вопросам как, что такое армия и как она устроена.
— Еще одно изменение связано с предметом «Труд». Труд вернулся в школу, это тоже не на абсолютное нововведение с точки зрения подготовленности материальной и технической базы школ, — считает министр. — Появляются новые подходы, увеличено количество часов на практическую деятельность детей, потому что все, что связано с мышлением, все, что связано с развитием каких-то умений, это все лежит в основе умения творить из физических объектов.