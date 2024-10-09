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Сильная вспышка произошла на Солнце — выброс плазмы направлен к Земле

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Сильная вспышка произошла на Солнце, крупный выброс плазмы направлен четко к Земле, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Unsplash / NASA

Излучение начало расти в 04:25 среды по минскому времени, максимума оно достигло в 04:58.

Вспышка достигла показателя X1.8 и не стала рекордной, однако в ней есть ряд важных моментов, на которые в лаборатории обратили внимание.

Особенности вспышки

Специалисты зафиксировали связанный со вспышкой крупный выброс плазмы, конфигурация которого практически исключает возможность «промахнуться» мимо Земли.

«Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября)», — пояснили в ИКИ.

Вторым примечательным моментом названо место вспышки.

Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось примерно 10 дней назад. Эта область не была особо активна, однако внезапно она проснулась точно в момент, когда была «нацелена» на Землю.

«Оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности», — подытожили в лаборатории.

Непредсказуемые магнитные бури

Ранее 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9. Международные прогностические центры в связи с этим сообщали, что магнитные бури начнутся 3 октября и продлятся трое суток.

Однако буря началась лишь 7 октября и была достаточно слабой. Сильные магнитные возмущения случились днем позже, и, по признанию специалистов центра «Фобос», это произошло «вопреки прогнозам».

космос