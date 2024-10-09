Сильная вспышка произошла на Солнце — выброс плазмы направлен к Земле

Излучение начало расти в 04:25 среды по минскому времени, максимума оно достигло в 04:58.
Вспышка достигла показателя X1.8 и не стала рекордной, однако в ней есть ряд важных моментов, на которые в лаборатории обратили внимание.
Особенности вспышки
Специалисты зафиксировали связанный со вспышкой крупный выброс плазмы, конфигурация которого практически исключает возможность «промахнуться» мимо Земли.
«Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября)», — пояснили в ИКИ.
Вторым примечательным моментом названо место вспышки.
Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось примерно 10 дней назад. Эта область не была особо активна, однако внезапно она проснулась точно в момент, когда была «нацелена» на Землю.
«Оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности», — подытожили в лаборатории.
Непредсказуемые магнитные бури
Ранее 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х — Х7,1 и Х9. Международные прогностические центры в связи с этим сообщали, что магнитные бури начнутся 3 октября и продлятся трое суток.
Однако буря началась лишь 7 октября и была достаточно слабой. Сильные магнитные возмущения случились днем позже, и, по признанию специалистов центра «Фобос», это произошло «вопреки прогнозам».