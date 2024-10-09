Первая выставка Третьяковки в Самаре завершит свою работу 3 ноября

Так, до 14 октября зрители смогут увидеть знаменитую картину «Охотники на привале» Василия Перова, которая вернется в Москву. Самарцы стали первыми, кто увидел произведение после реставрации. Также на выставке сейчас представлены «Утро» Татьяны Яблонской, «За завтраком» Зинаиды Серебряковой, «Итальянский полдень» Карла Брюллова и «Завтрак аристократа» Павла Федотова и другие.