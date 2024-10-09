Первая выставка Третьяковки в Самаре завершит свою работу 3 ноября

У самарцев осталась чуть меньше месяца, чтобы посетить выставку «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» в филиале Третьяковки, где собрано рекордное количество шедевров национального искусства. Экспозиция завершит свою работу 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба галереи.
Так, до 14 октября зрители смогут увидеть знаменитую картину «Охотники на привале» Василия Перова, которая вернется в Москву. Самарцы стали первыми, кто увидел произведение после реставрации. Также на выставке сейчас представлены «Утро» Татьяны Яблонской, «За завтраком» Зинаиды Серебряковой, «Итальянский полдень» Карла Брюллова и «Завтрак аристократа» Павла Федотова и другие.
«На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» стала самой посещаемой временной выставкой в истории Самары. Проект уже стал визитной карточкой областной столицы и одним из главных культурных событий 2024 года в стране.
Напомним, филиал Третьяковской галереи открылся для всех желающих 30 мая, а выставка «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» стала первой в самарском филиале галереи.