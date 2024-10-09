75 лет назад Красная армия освободила Таманский полуостров

Советские воины планомерно брали город за городом, станицу за станицей. Важным успехом стало овладение Темрюком, который расположен в самом устье Кубани и являлся важным опорным пунктом немцев, прикрывая Таманскую группировку со стороны Азовского моря. Наступающим удалось перерезать дорогу Темрюк — Голубицкая, единственную на этом участке коммуникацию гитлеровцев, которая связывала их с портами Керченского пролива. Но и эта дорога подвергалась налетам советской авиации и контролировалась пробравшимися к ней через плавни небольшими отрядами пехоты.