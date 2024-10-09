В Новосибирской области принимают меры для прохождения паводка 2025 года

— Этот год мы прошли, несмотря на погодные условия, относительно спокойно. Спасибо всем руководителям, которые прикладывали усилия для того, чтобы не допустить инцидентов — в случае необходимости главы, руководители органов областного уровня, Главное управление МЧС принимали правильные, оперативные решения, — сказал Андрей Травников.