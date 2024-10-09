В Новосибирской области принимают меры для прохождения паводка 2025 года

Глава региона отметил, что в 2024 году своевременно были приняты противопаводковые меры.
— Этот год мы прошли, несмотря на погодные условия, относительно спокойно. Спасибо всем руководителям, которые прикладывали усилия для того, чтобы не допустить инцидентов — в случае необходимости главы, руководители органов областного уровня, Главное управление МЧС принимали правильные, оперативные решения, — сказал Андрей Травников.
Губернатор поручил уточнить планы подготовки к паводкоопасному периоду 2025 года, провести точный расчет необходимых инертных материалов, определить участки для их заготовки и складирования, обозначить сроки обучения персонала.
Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин доложил участникам совещания о проверке 30 гидротехнических сооружений в 14-ти муниципальных образованиях. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций администрации муниципальных образований подготовили 31 тысячу тонн инертных материалов.
В 2025 году продолжат работы по расчистке русла реки Карасук в Кочковском районе. Сейчас минприроды разрабатывает проект капремонта дамб на озере Чаны, находящихся в областной собственности.