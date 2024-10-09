Инфекционист Вознесенский рассказал, как заражаются вирусом Марбург

Одной из возможных причин вспышки вируса Марбург в Руанде считают бананы, на которых могли сохраниться его частички. Однако это не единственный способ распространения опасной болезни. Как еще передается лихорадка, выясняла «Вечерняя Москва».
По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, заразиться лихорадкой Марбург через бананы или любые другие фрукты возможно, только если не были соблюдены все правила санитарных норм.
— Сейчас перед продажей все продукты проходят тщательный санитарный контроль, что позволяет вовремя определить наличие опасных вирусов и бактерий и не допустить товар до прилавков. Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода, — считает Вознесенский.
Однако пищевой путь заражения не является единственно возможным, подчеркнул эксперт.
— Как и многие геморрагические лихорадки, вирус Марбург имеет несколько путей передачи, среди которых близкий контакт с зараженным или с инфицированным животным, считающимся переносчиком инфекции, — сообщил он.
Специалист рассказал, что заразиться лихорадкой Марбург воздушно-капельным путем очень непросто, потому что для этого нужна совокупность условий.
Вирус Марбург: что это за болезнь, какие симптомы, чем опасен и можно ли вылечить.
— Во-первых, у любого инфекционного заболевания существует инкубационный период. Потому, даже если человек съел инфицированный продукт и заразился, в этот же момент он не может представлять опасность для окружающих. Потому что он не начнет выделять вирус так быстро, — пояснил Вознесенский.
При этом важно, чтобы зараженный человек выделял вирус в больших количествах и находился в тесном контакте с человеком с ослабленным иммунитетом, заключил инфекционист.