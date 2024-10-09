Инфекционист Вознесенский рассказал, как заражаются вирусом Марбург

— Сейчас перед продажей все продукты проходят тщательный санитарный контроль, что позволяет вовремя определить наличие опасных вирусов и бактерий и не допустить товар до прилавков. Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода, — считает Вознесенский.