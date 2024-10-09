В Минздраве Башкирии прокомментировали штраф главы ведомства

В Башкирии из-за срыва сроков по нацпроекту «Здравоохранение» прокуратура республики оштрафовала главу минздрава региона Айрата Рахматуллина на 10 тысяч рублей. На постановление надзорного органа отреагировала пресс-служба министерства.
Как отметили в ведомстве, постановление еще не вступило в силу, а все отмеченные прокуратурой случаи об изменении сроков носят формальный или технический характер и не влияют значимо на результат мероприятий. Напомним, ведомство заявило, что в 2022 и 2023 году целевые показатели были не достигнуты, но на сегодняшний день работы сделаны.
— Несмотря на эти вызовы и сжатые сроки, Минздрав Республики Башкортостан добивается реализации планов в соответствии с национальным проектом «Здравоохранения», — прокомментировали сложившуюся ситуацию в минздраве Башкирии.
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