В Минздраве Башкирии прокомментировали штраф главы ведомства

Как отметили в ведомстве, постановление еще не вступило в силу, а все отмеченные прокуратурой случаи об изменении сроков носят формальный или технический характер и не влияют значимо на результат мероприятий. Напомним, ведомство заявило, что в 2022 и 2023 году целевые показатели были не достигнуты, но на сегодняшний день работы сделаны.