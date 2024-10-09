Городецкий полигон ТБО временно закрыли по решению суда

Городецкий мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО временно закрыли по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
Судебные приставы исполнили постановление суда, осуществив выход на объект и вручив представителю организации требование о приостановлении деятельности. Вход в комплекс был опечатан, питание автоматизированной системы пропуска транспорта на территорию полигона отключено. Соблюдение запрета приставы будут контролировать на протяжении всего срока его действия.
В августе 2024 года инспекторы провели проверку на полигоне и выявили многочисленные нарушения, например, свалки на необорудованных площадках, а также размещение на полигоне отходов, захоронение которых запрещено. Фильтрат стекает с полигона и концентрируется на грунтовой дороге, также есть риск, что фильтрат будет течь в лес, что опасно и для окружающей среду, и для местных жителей.
Специалисты направили в суд два административных протокола по фактам несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов. Суд постановил закрыть городецкий полигон на 60 дней.
Напомним, полигон ТБО в Городецком районе загорелся 15 сентября. Тушили его до 30 сентября.