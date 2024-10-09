Городецкий полигон ТБО временно закрыли по решению суда

В августе 2024 года инспекторы провели проверку на полигоне и выявили многочисленные нарушения, например, свалки на необорудованных площадках, а также размещение на полигоне отходов, захоронение которых запрещено. Фильтрат стекает с полигона и концентрируется на грунтовой дороге, также есть риск, что фильтрат будет течь в лес, что опасно и для окружающей среду, и для местных жителей.