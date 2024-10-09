Еще один сквер в центре Иркутска стал более комфортным

Работы на территории сквера на пересечении улиц Горького и Ленина подходят к завершению. Мэрия областного центра благоустраивает сквер по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Подрядчику осталось поставить скамейки и закончить монтаж качелей. Как же изменился этот сквер, который имеет большую проходимость и пользуется большой популярностью у молодежи — рядом находится авиационный техникум? Здесь, конечно же, обновлено покрытие, для маломобильных граждан созданы условия для передвижения. Установили новые скамейки и урны. Также на территории провели озеленение многолетниками.