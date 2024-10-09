Чтобы людям было удобно — Демешин об интернете в Хабаровском крае

До конца этого года мобильный интернет появится во всех населенных пунктах Хабаровского края с населением от 500 человек. Об этом заявил в своём Телеграм-канале губернатор Дмитрий Демешин по итогам заседания президиума правительства региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— К 2030 году мобильный интернет станет доступен и в совсем небольших сёлах с населением от ста человек. Эта работа ведётся в рамках инициированного нашим президентом нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое равенство», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор Хабаровского края ставит региональному правительству и министерствам прикладные задачи, напрямую влияющие на качество жизни людей. Особенно важно, что в фокус его внимания попадают не только крупные города, но и районы с небольшими населенными пунктами. Так отдельной задачей губернатора региональному Минцифры стало обеспечение доступа к сети Интернет и мобильной связи для небольших населённых пунктов.
— В этом году благодаря региональному проекту и нацпроекту «Цифровая экономика» услуги мобильного доступа к сети Интернет будут запущены в 19 населенных пунктах края, — рассказал и. о. министра цифрового развития и связи края Евгений Дёмин. — В плане на 2024 год — 13 населенных пунктов. С начала года услуги 4G уже запущены в пяти муниципалитетах. Это сёла Калиновка и Смирновка Хабаровского района, Дада Нанайского района, Падали Амурского района, посёлок Долми района имени Лазо.
По федеральной программе высокоскоростной интернет в этом году пришёл в посёлок Шумный Вяземского района. Есть возможность у жителей глубинки подключаться и к проводному интернету. Для этого используют механизм Территориальных общественных самоуправлений. В этом году для улучшения связи им воспользовались в сёлах Бичевая и Джуен.
— Есть проблемы с подключением в северных территориях. Мы ищем пути их решения. Например, в Чумикане и Нелькане оператор связи с помощью спутниковых каналов устанавливает точки доступа Wi-Fi, при этом действует специальный социальный тариф на услуги связи. Мы планируем распространить такую практику и на другие населённые пункты, где пока технически сложно обеспечить мобильный интернет, — отметил Дмитрий Демешин. — Я поручил региональному министерству цифрового развития и связи проверить, как обстоят дела с доступом к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в сельской местности — амбулаторий, ФАПов, школ, библиотек, домов культуры. Их подключали ещё до 2021 года, возможно, где-то оборудование вышло из строя — мы обязаны это исправить. Сделать это надо не для отчётности, а чтобы людям было удобно.