Чтобы людям было удобно — Демешин об интернете в Хабаровском крае

— Есть проблемы с подключением в северных территориях. Мы ищем пути их решения. Например, в Чумикане и Нелькане оператор связи с помощью спутниковых каналов устанавливает точки доступа Wi-Fi, при этом действует специальный социальный тариф на услуги связи. Мы планируем распространить такую практику и на другие населённые пункты, где пока технически сложно обеспечить мобильный интернет, — отметил Дмитрий Демешин. — Я поручил региональному министерству цифрового развития и связи проверить, как обстоят дела с доступом к высокоскоростному интернету социально значимых объектов в сельской местности — амбулаторий, ФАПов, школ, библиотек, домов культуры. Их подключали ещё до 2021 года, возможно, где-то оборудование вышло из строя — мы обязаны это исправить. Сделать это надо не для отчётности, а чтобы людям было удобно.