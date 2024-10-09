Рыболовный траулер с музейной набережной в Калининграде отправят на ремонт

Средний рыболовный траулер СРТ-129 уходит с набережной музея Мирового океана на доковый ремонт. Как рассказали в музее, уже начался демонтаж экспозиций, а на следующей неделе судно отбуксируют на завод. Об этом сообщает пресс-служба музея.