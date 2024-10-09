Рыболовный траулер с музейной набережной в Калининграде отправят на ремонт

Средний рыболовный траулер СРТ-129 уходит с набережной музея Мирового океана на доковый ремонт. Как рассказали в музее, уже начался демонтаж экспозиций, а на следующей неделе судно отбуксируют на завод. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Как рассказал директор Музея Мирового океана Денис Миронюк, задача — проверить и привести в нормативное состояние корпус, мачты, фальшборта и механизмы.
В доке судно пробудет около 2 месяцев и на причал вернется до 20 декабря. В обновленном виде рыболовный траулер будет готов принять посетителей уже в новогодние и рождественские праздники.