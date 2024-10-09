Процедуру госрегистрации недвижимости собираются упростить в Беларуси. Об этом сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Андрей Балыш, пишет Sputnik.by.
По его словам, проект закона «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» является очень важным. Балыш заметил, что после расширенного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике выработают решение, которое будет направлено на упрощение процедуры государственной регистрации недвижимого имущества, сокращения временных рамок для его проведения.
— Эти вопросы очень важны для наших граждан, — заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике.
Он пояснил, что сокращение времени будет реализовано за счет упразднения некоторых процедур, а также более тесного взаимодействия нотариусов с регистраторами. Кроме того, Балыш добавил, что до 1 декабря 2024 года проект закона намерены принять во втором чтении. Он уточнил, что через указанный законопроект проводятся так называемые земельные, строительные амнистии.
— Изменений много, у нас есть три варианта развития данного законопроекта.
Балыш акцентировал внимание на том, что нотариусы будут допущены к общей базе и смогут видеть все проходящие процедуры.
— Если раньше надо было от регистратора пройти к нотариусу, то сейчас все эти действия будут видеть нотариусы на рабочем месте и оперативно их принимать, — объяснил заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике.
Кроме того, он подчеркнул, что это цифровизация, а также расширение доступа нотариуса к информационной базе.
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