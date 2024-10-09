Процедуру госрегистрации недвижимости собираются упростить в Беларуси

Он пояснил, что сокращение времени будет реализовано за счет упразднения некоторых процедур, а также более тесного взаимодействия нотариусов с регистраторами. Кроме того, Балыш добавил, что до 1 декабря 2024 года проект закона намерены принять во втором чтении. Он уточнил, что через указанный законопроект проводятся так называемые земельные, строительные амнистии.