Эксперты: дети с аутизмом уникальным образом воспринимают слуховую информацию

«Мы изучили все данные, собранные в ходе эксперимента: результаты МЭГ, тестов на IQ и на степень проявления аутистических черт и речевых навыков. Оказалось, что дети с более нарушенными нейронными процессами в левом полушарии демонстрировали худшие языковые способности. Мы увидели, что при аутизме нарушения присутствуют уже на первичных этапах обработки информации в слуховой коре, что может отражаться на процессах более высокого уровня, таких как речь», — пояснила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.