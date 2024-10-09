Эксперты: дети с аутизмом уникальным образом воспринимают слуховую информацию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ученые из РФ и США впервые проследили за работой мозга детей-аутистов при прослушивании различных звуков и раскрыли атипичное поведение альфа-ритмов как при восприятии речи, так и в состоянии покоя. Эти аномалии говорят о наличии нарушений в работе слуховой коры уже на первых этапах ее работы, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Слабое падение мощности альфа-ритмов при обработке слуховой информации у детей с аутизмом свидетельствует о повышенной возбудимости нейронных сетей в слуховой коре. Это подтверждает наличие дисбаланса между возбуждением и торможением в коре головного мозга у носителей аутизма», — пояснил научный сотрудник Детского научно-исследовательского института Сиэтла Вардан Арутюнян, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.
Группа российских и зарубежных нейрофизиологов под руководством Арутюняна уже несколько лет изучает уникальные особенности в структуре мозга детей-аутистов, страдающих от различных трудностей при освоении языка, которые отличают их от всех остальных детей. Для получения таких сведений ученые используют системы магнитной энцефалографии, способные выявлять даже самые скоротечные изменения в уровне активности мозга.
Используя системы МЭГ, российские и американские исследователи проследили за работой мозга двух десятков 10-летних детей с расстройствами аутистического спектра, а также аналогичного числа школьников с нормальной траекторией развития, в состоянии покоя и при прослушивании набора из большого числа звуков. Ученые обнаружили, что у аутистов был нарушен уровень альфа-ритмов, причем эти нарушения была наиболее выражены среди тех детей, которые испытывали большие проблемы с освоением языка.
«Мы изучили все данные, собранные в ходе эксперимента: результаты МЭГ, тестов на IQ и на степень проявления аутистических черт и речевых навыков. Оказалось, что дети с более нарушенными нейронными процессами в левом полушарии демонстрировали худшие языковые способности. Мы увидели, что при аутизме нарушения присутствуют уже на первичных этапах обработки информации в слуховой коре, что может отражаться на процессах более высокого уровня, таких как речь», — пояснила директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Последующий анализ этих нарушений позволил ученым выделить конкретную особенность в структуре данных МЭГ, при помощи которой можно достаточно точно оценивать выраженность нарушений в развитии речевых навыков у детей аутистов. Этим можно пользоваться для изучения природы этих сбоев, а также оценки эффективности методов их коррекции, подытожили исследователи.
По данным ВОЗ, расстройства аутистического спектра встречаются у примерно каждого 100-го ребенка на Земле, при этом число носителей подобных проблем ежегодно повышается на 13%. Сегодня ученые связывают развитие аутизма как с генетическими факторами, так и с различными особенностями микрофлоры, процесса воспитания и другими условиями окружающей среды, где растет ребенок.