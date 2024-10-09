Синоптики предупредили про сильный ветер и +23 в Беларуси 10 октября

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Однако в ночное время местами по северной части возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятен слабый туман. Ветер окажется южный, юго-восточный, а днем порывистый. Синоптики предупреждают, что по западной части Беларуси прогнозируется усиление ветра до 15−18 метров в секунду.