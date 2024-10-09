Юные художники показали свои работы на выставке в Иркутске

В Иркутске юные художники показали более сотни работ с выездных занятий на выставке в Детской школе искусств № 5. Как сообщают в пресс-службе администрации города, пленэры проходили в поселке Листвянка, Тальцах и разных районах областного центра во время летних каникул.
— Выездные занятия — обязательный этап нашего обучения. На них мы создаем быстрые рисунки, стараемся передать настроение людей, неповторимый образ памятника или здания. А еще общаемся друг с другом, делимся эмоциями, впечатлениями, — рассказала ученица ДШИ № 5 Анна Шубина.
На выставке можно увидеть пейзажи, картины с животными и растениями, памятниками и старинными домами. Отличает работы и техника выполнения, каждый выбирал подходящую: графика, акварель, масло. Идею вновь проводить выездные занятия для учащихся школ искусств предложил депутат гордумы Сергей Юдин, а дальше ее поддержали остальные. Он также отметил, что подобные опыт создания набросков «в полевых» условиях только благотворно скажется на молодых художниках.
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