Юные художники показали свои работы на выставке в Иркутске

На выставке можно увидеть пейзажи, картины с животными и растениями, памятниками и старинными домами. Отличает работы и техника выполнения, каждый выбирал подходящую: графика, акварель, масло. Идею вновь проводить выездные занятия для учащихся школ искусств предложил депутат гордумы Сергей Юдин, а дальше ее поддержали остальные. Он также отметил, что подобные опыт создания набросков «в полевых» условиях только благотворно скажется на молодых художниках.