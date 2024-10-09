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Киберполигоны создадут в Нижегородской области

В регионе планируется проводить киберучения.

В Нижегородской области планируется создать киберполигоны для практической подготовки специалистов в области кибербезопасности. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков во время подписания соглашение о сотрудничестве с АНО «НЕЙМАРК» и компанией «Positive Technologies».

По словам замгубернатора, на полигонах планируется проводить учения для оценки киберустойчивости инфраструктуры региона.

Ранее министерство цифрового развития и связи Нижегородской области в своих соцсетях запустило проект по кибербезопасности.

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