Два автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде с 15 октября

Два автобусных маршрута вводят в Нижнем Новгороде с 15 октября. Об этом сообщили в ЦРТС.
Так, на улицы верхней части города вернется автобус А-39 «Микрорайон Кузнечиха-2 — Площадь Минина и Пожарского». Об этом просили сами жители Кузнечихи, чтобы можно было быстрее добираться до центра города. Транспорт будет следовать через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова и Минина.
Также со следующей недели начнет курсировать автобус А-29 «Красное Сормово — Автовокзал Щербинки». Он свяжет завод «Красное Сормово», Канавинский и Щербинский автовокзалы и будет проходить через Сормовское шоссе, метромост с остановкой «Тоннель Московского вокзала», «Одесская», «Студенческая» и далее по проспекту Гагарина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что автобусы А‑31 будут курсировать по маршруту Т‑31 в Нижнем Новгороде с 11 ноября.