Два автобусных маршрута появятся в Нижнем Новгороде с 15 октября

Так, на улицы верхней части города вернется автобус А-39 «Микрорайон Кузнечиха-2 — Площадь Минина и Пожарского». Об этом просили сами жители Кузнечихи, чтобы можно было быстрее добираться до центра города. Транспорт будет следовать через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова и Минина.