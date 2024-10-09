Сергей Кравчук: «Мы готовы оказать всестороннюю поддержку артистам краевого музыкального театра»

Прошло чуть меньше недели с того дня, как Хабаровск и весь регион потрясла страшная трагедия. В пожаре погиб один из самых знаковых объектов города — Хабаровский краевой музыкальный академический театр. Отрасль культуры и жители краевой столицы понесли невосполнимую утрату. На беду откликнулись все неравнодушные: предложения о помощи за эти дни поступили буквально из всех уголков России. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил готовность принять всестороннее участие в дальнейшей судьбе труппы музтеатра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня, 9 октября, градоначальник встретился в администрации с министром культуры Хабаровского края Дмитрием Кузнецовым, худруком театра Никитой Турановым и заслуженным работником культуры региона Валентиной Ястребцовой.
«Мы готовы оказать всестороннюю поддержку артистам краевого музыкального театра. В нашем распоряжении есть учреждения, в которых можно проводить репетиции и выступления. В том числе Городской дворец культуры, культурно-спортивный комплекс “Арсеналец”, Хабаровский центр хореографического искусства и другие. Хотим предложить артистам при необходимости пользоваться этими площадками. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что краевой музыкальный театр будет восстановлен — это самое главное. Это значит, что артисты смогут продолжить работу на своей сцене и радовать хабаровского зрителя. А пока труппа будет выступать на других площадках, их, к слову, в городе достаточно», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Я благодарен мэру Хабаровска за то, что протянул руку помощи. Для города музыкальный театр — знаковый объект. Наша встреча состоялась, когда мы смогли сформулировать потребности. Большую часть мы закрыли за счет своих фондов и средств. Помещения мы предоставили, но, тем не менее, дополнительные площадки для выступлений не помешают. Сергей Кравчук дал поручение своим подчиненным оказать нам содействие и предоставить все, что требуется», — сказал по итогам встречи министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.
Ситуацию держит на личном контроле губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Сейчас решается вопрос доукомплектования коллектива музыкальными инструментами.