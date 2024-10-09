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Сергей Кравчук: «Мы готовы оказать всестороннюю поддержку артистам краевого музыкального театра»

Администрация Хабаровска предоставит труппе музтеатра площадки для выступлений.

Источник: Мэрия Хабаровска

Прошло чуть меньше недели с того дня, как Хабаровск и весь регион потрясла страшная трагедия. В пожаре погиб один из самых знаковых объектов города — Хабаровский краевой музыкальный академический театр. Отрасль культуры и жители краевой столицы понесли невосполнимую утрату. На беду откликнулись все неравнодушные: предложения о помощи за эти дни поступили буквально из всех уголков России. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил готовность принять всестороннее участие в дальнейшей судьбе труппы музтеатра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня, 9 октября, градоначальник встретился в администрации с министром культуры Хабаровского края Дмитрием Кузнецовым, худруком театра Никитой Турановым и заслуженным работником культуры региона Валентиной Ястребцовой.

«Мы готовы оказать всестороннюю поддержку артистам краевого музыкального театра. В нашем распоряжении есть учреждения, в которых можно проводить репетиции и выступления. В том числе Городской дворец культуры, культурно-спортивный комплекс “Арсеналец”, Хабаровский центр хореографического искусства и другие. Хотим предложить артистам при необходимости пользоваться этими площадками. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что краевой музыкальный театр будет восстановлен — это самое главное. Это значит, что артисты смогут продолжить работу на своей сцене и радовать хабаровского зрителя. А пока труппа будет выступать на других площадках, их, к слову, в городе достаточно», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Чтобы синхронизировать графики работы учреждений культуры, Сергей Кравчук попросил худрука музтеатра предоставить план выступлений на следующий год. Это позволит избежать накладок на период проведения праздничных мероприятий или приема творческих коллективов из других регионов.

«Я благодарен мэру Хабаровска за то, что протянул руку помощи. Для города музыкальный театр — знаковый объект. Наша встреча состоялась, когда мы смогли сформулировать потребности. Большую часть мы закрыли за счет своих фондов и средств. Помещения мы предоставили, но, тем не менее, дополнительные площадки для выступлений не помешают. Сергей Кравчук дал поручение своим подчиненным оказать нам содействие и предоставить все, что требуется», — сказал по итогам встречи министр культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов.

Ситуацию держит на личном контроле губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Сейчас решается вопрос доукомплектования коллектива музыкальными инструментами.

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