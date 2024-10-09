Сергей Кравчук: «Мы готовы оказать всестороннюю поддержку артистам краевого музыкального театра»

«Мы готовы оказать всестороннюю поддержку артистам краевого музыкального театра. В нашем распоряжении есть учреждения, в которых можно проводить репетиции и выступления. В том числе Городской дворец культуры, культурно-спортивный комплекс “Арсеналец”, Хабаровский центр хореографического искусства и другие. Хотим предложить артистам при необходимости пользоваться этими площадками. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что краевой музыкальный театр будет восстановлен — это самое главное. Это значит, что артисты смогут продолжить работу на своей сцене и радовать хабаровского зрителя. А пока труппа будет выступать на других площадках, их, к слову, в городе достаточно», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.