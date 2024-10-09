В Крыму ограничат въезд и выезд в одном из сел Красногвардейского района

«11 октября на территории села Ближнее по улице Пролетарская, Петровское культурно-досуговое объединение, будут проводиться учения», — написал он в своем ТГ-канале.
Уточняется, что учения будут проводиться с 9 до 18 часов. В это время сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта на въезде и выезде из села.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
Учения военных и силовиков в Крыму проходят регулярно. Власти и МЧС предупреждают об этом заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы.