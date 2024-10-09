В Турции блокировку Discord связали с убийцей-инцелом

Также в Турции считают, что мессенджер использовали для шантажа. Кроме того, на платформе есть группы, которые поощряют убийство и насилие. Так, в турецком государстве получила известность история 19-летнего убийцы Семих Челик. В октябре он отрезал голову своей бывшей девушке и выбросил на улицу со стены на глазах прохожих, а затем убил ее подругу и покончил с собой. Юноша был психически болен, а в Discord сидел в группе «инцелов», которые объединились на основе ненависти к женщинам.