HBO показал финал сериала «Город бога: Борьба продолжается»

Заметно в «Борьбе» и отсутствие ответа на вопрос, зачем все это в принципе нужно, да еще в виде мини-сериала. Если двухчасовая лента Мейреллиша и Лунд охватывала почти два десятилетия и добивалась поставленных задач куда меньшей кровью, то шоу тратит все шесть своих серий, чтобы невзрачно потоптаться в нулевых. Для тех, кому ужасно хотелось реюниона с персонажами «Города бога», существует альтернативный сиквел — короткометражка «Ракета», снятая пару лет назад в качестве рекламы мобильников и связи 5G. А что с каждым днем мы все дальше от Бога, нам и без того известно.