35 лет назад на Центральном телевидении СССР вышел первый сеанс Кашпировского

«Лично мне в этих больницах было очень трудно. Я подвергался гонениям, преследованиям, в том числе и за то, что мыслил по-своему, оригинально. Но, как видите, мне там удалось выжить. И вот я перед вами, выживший после Винницкой психбольницы», — говорил он журналистам, выступая в пресс-центре МИД СССР в октябре 1989-го.