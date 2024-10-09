Эффективность мер соцподдержки медиков обсудили в Заксобрании Иркутской области

По данным областного минздрава, благодаря выплатам в этом году удалось привлечь 32 медработника в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Новые врачи и медсестры приехали работать в Усть-Илимск, Усолье-Сибирское и Черемхово. Отмечается, что при такой трудоустройстве врачи получают выплату от 1 млн до 2 млн рублей, а средний медперсонал — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Планируется, что до конца года в эти города приедут работать еще 13 специалистов. В северные районы Приангарья приехали работать 11 медиков — они отправились в учреждения здравоохранения в Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Киренске и Вихоревке. Все они также получают единовременные выплаты.