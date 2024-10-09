Эффективность мер соцподдержки медиков обсудили в Заксобрании Иркутской области

Эффективность мер социальной поддержки, призванных привлекать медиков в небольшие населенные пункты и северные территории Иркутской области обсудили на заседании комитета по здравоохранению Законодательного Собрания Иркутской области.
По данным областного минздрава, благодаря выплатам в этом году удалось привлечь 32 медработника в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Новые врачи и медсестры приехали работать в Усть-Илимск, Усолье-Сибирское и Черемхово. Отмечается, что при такой трудоустройстве врачи получают выплату от 1 млн до 2 млн рублей, а средний медперсонал — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Планируется, что до конца года в эти города приедут работать еще 13 специалистов. В северные районы Приангарья приехали работать 11 медиков — они отправились в учреждения здравоохранения в Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Киренске и Вихоревке. Все они также получают единовременные выплаты.
Молодые специалисты-медики получают средства на строительство или приобретение жилья. Этой мерой поддержки воспользовались 17 молодых специалистов из Иркутска, Братска, Тайшета и Тайшетского района, Чунского района.
На заседании профильного комитета парламентарии заслушали доклад о реализации мероприятий по обеспечению больных сахарным диабетом детей помпами, глюкометрами и тест-полосками. Пациенты получают необходимое, хотя имеют место перебои с поставками материалов, производимых за границей. А вот объем финансирования этой программы требуется увеличить в связи с ростом цен.
Обсудили депутаты и оказание медицинской помощи онкологическим больным. Как считает министр здравоохранения Андрей Модестов, в Иркутской области нужно развивать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, где будет проводиться диагностика, диспансерное наблюдение и лечение пациентов. На сегодняшний день в регионе действует 14 таких центров, еще 2 планируется открыть в Иркутске. Кроме того, необходимо создать центр трансплантации на базе детского онкоотделения Иркутской областной детской клинической больницы.