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Эффективность мер соцподдержки медиков обсудили в Заксобрании Иркутской области

В областном парламенте прошло заседание комитета по здравоохранению.

Источник: Комсомольская правда

Эффективность мер социальной поддержки, призванных привлекать медиков в небольшие населенные пункты и северные территории Иркутской области обсудили на заседании комитета по здравоохранению Законодательного Собрания Иркутской области.

По данным областного минздрава, благодаря выплатам в этом году удалось привлечь 32 медработника в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Новые врачи и медсестры приехали работать в Усть-Илимск, Усолье-Сибирское и Черемхово. Отмечается, что при такой трудоустройстве врачи получают выплату от 1 млн до 2 млн рублей, а средний медперсонал — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Планируется, что до конца года в эти города приедут работать еще 13 специалистов. В северные районы Приангарья приехали работать 11 медиков — они отправились в учреждения здравоохранения в Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Киренске и Вихоревке. Все они также получают единовременные выплаты.

Молодые специалисты-медики получают средства на строительство или приобретение жилья. Этой мерой поддержки воспользовались 17 молодых специалистов из Иркутска, Братска, Тайшета и Тайшетского района, Чунского района.

Министерство здравоохранения региона предлагает расширить существующие меры поддержки. Например, увеличить выплату на приобретение и строительство жилья для работников ФАПов, здравпунктов и фельдшерских пунктов. Кроме того, предлагается выплачивать компенсацию за аренду жилья не только медикам, работающим в сельской местности, но и из городов с населением до 100 тысяч человек.

На заседании профильного комитета парламентарии заслушали доклад о реализации мероприятий по обеспечению больных сахарным диабетом детей помпами, глюкометрами и тест-полосками. Пациенты получают необходимое, хотя имеют место перебои с поставками материалов, производимых за границей. А вот объем финансирования этой программы требуется увеличить в связи с ростом цен.

Обсудили депутаты и оказание медицинской помощи онкологическим больным. Как считает министр здравоохранения Андрей Модестов, в Иркутской области нужно развивать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, где будет проводиться диагностика, диспансерное наблюдение и лечение пациентов. На сегодняшний день в регионе действует 14 таких центров, еще 2 планируется открыть в Иркутске. Кроме того, необходимо создать центр трансплантации на базе детского онкоотделения Иркутской областной детской клинической больницы.

медицина