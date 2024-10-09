Эксперт: цены на лекарства в России выросли почти на 20%

В осенний период средства от простудных заболеваний очень востребованы. Это связано с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и различными видами ОРВИ. Ранее органы здравоохранения российской столицы сообщали, что к началу октября 2024 года более 33 млн граждан страны сделали прививки от гриппа. В то же время, снижается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.