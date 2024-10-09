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Эксперт: цены на лекарства в России выросли почти на 20%

В 2023 году и первые 9 месяцев 2024 года стоимость лекарственных препаратов от простуды в России увеличилась на 18,5%, рассказала агентству «Москва» директор отдела стратегических исследований Юлия Нечаева.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Фармацевт в аптеке смотрит цены на лекарство.
Источник: Shutterstock

Эксперт отметила, что в 2024 году жаропонижающие препараты подорожали на 6,1% по сравнению с зимой 2023 года. Нечаева связала рост цен на лекарства с общей инфляцией в стране.

В то же время, в Министерстве здравоохранения РФ утверждают, что темпы роста цен на лекарства в целом ниже уровня инфляции. Для предотвращения завышения стоимости жизненно важных препаратов Минздрав тщательнее отслеживает объемы их производства и наличие на складах.

Кроме того, были созданы механизмы ускоренного одобрения для тех лекарственных средств, которых не хватает для покрытия потребностей населения страны.

В осенний период средства от простудных заболеваний очень востребованы. Это связано с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и различными видами ОРВИ. Ранее органы здравоохранения российской столицы сообщали, что к началу октября 2024 года более 33 млн граждан страны сделали прививки от гриппа. В то же время, снижается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.