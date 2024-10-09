Эксперт: цены на лекарства в России выросли почти на 20%

Эксперт отметила, что в 2024 году жаропонижающие препараты подорожали на 6,1% по сравнению с зимой 2023 года. Нечаева связала рост цен на лекарства с общей инфляцией в стране.
В то же время, в Министерстве здравоохранения РФ утверждают, что темпы роста цен на лекарства в целом ниже уровня инфляции. Для предотвращения завышения стоимости жизненно важных препаратов Минздрав тщательнее отслеживает объемы их производства и наличие на складах.
Кроме того, были созданы механизмы ускоренного одобрения для тех лекарственных средств, которых не хватает для покрытия потребностей населения страны.
В осенний период средства от простудных заболеваний очень востребованы. Это связано с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и различными видами ОРВИ. Ранее органы здравоохранения российской столицы сообщали, что к началу октября 2024 года более 33 млн граждан страны сделали прививки от гриппа. В то же время, снижается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.