Ученые сказали про вспышку на Солнце с выбросом плазмы — что ждать белорусам

Ученые сказали про сильную вспышку на Солнце с выбросом плазмы — что ждать белорусам. Подробности озвучили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пишет РИА Новости.
По наблюдениям специалистов, за ночь 9 октября поступила информация о новой произошедшей вспышке на Солнце Х уровня. Сказано, что излучение начало расти примерно в 04.25 и максимум был достигнут в 04.58. Ученые добавляют, что балл был не очень высокий. Речь идет про X1.8.
«Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное — геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов», — добавляют специалисты.
Предполагается, что плазма достигнет Земли примерно на стыке пятницы, 11 октября и субботы, 12 октября, и может спровоцировать магнитную бурю.
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