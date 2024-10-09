Ученые сказали про вспышку на Солнце с выбросом плазмы — что ждать белорусам

По наблюдениям специалистов, за ночь 9 октября поступила информация о новой произошедшей вспышке на Солнце Х уровня. Сказано, что излучение начало расти примерно в 04.25 и максимум был достигнут в 04.58. Ученые добавляют, что балл был не очень высокий. Речь идет про X1.8.