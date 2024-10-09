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Ученые сказали про вспышку на Солнце с выбросом плазмы — что ждать белорусам

Сильная вспышка с выбросом плазмы случилась на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ученые сказали про сильную вспышку на Солнце с выбросом плазмы — что ждать белорусам. Подробности озвучили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пишет РИА Новости.

По наблюдениям специалистов, за ночь 9 октября поступила информация о новой произошедшей вспышке на Солнце Х уровня. Сказано, что излучение начало расти примерно в 04.25 и максимум был достигнут в 04.58. Ученые добавляют, что балл был не очень высокий. Речь идет про X1.8.

«Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное — геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов», — добавляют специалисты.

Предполагается, что плазма достигнет Земли примерно на стыке пятницы, 11 октября и субботы, 12 октября, и может спровоцировать магнитную бурю.

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