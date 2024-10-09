Фред Дерст из Limp Bizkit подал в суд на Universal Music за невыплаченные роялти

Коллектив оспаривает это, как и цифру 43 миллиона. По мнению истцов, компания намеренно их обманула и не собиралась делать выплат. Теперь исполнители требуют возместить им не менее 20 миллионов долларов в качестве компенсации, права на музыку и 200 миллионов долларов роялти.