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Подготовка к зиме автомобилистам Башкирии обойдется в две тысячи рублей

Назван средний ценник на сезонный шиномонтаж в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, во сколько обойдется автовладельцам Башкирии поменять летние шины на зимние. В среднем, чек в автомастерских и шиномонтажках республики составляет около двух тысяч рублей.

Как передает издание UfaTime.ru, радус колеса в 14 дюймов стоит 1,7−2 тысячи рублей. Чем больше радиус, тем выше цена.

Также автовладельцы могут оставить в мастерских свои шины на хранение. Месяц услуги стоит в среднем 800 рублей.

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