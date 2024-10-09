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Стало известно, как жители Ростовской области будут отдыхать в 2025 году

Будет несколько длинных выходных.

Источник: Freepik

В течение 2025 года дончане, как и жители других регионов страны, смогут отдыхать в течение нескольких длинных выходных, согласно новому графику выходных и праздничных дней, который утвердили на уровне федерации.

Новогодние каникулы продлятся вплоть до восьмого января. Кроме того, в течение мая дважды будут длинные выходные: с первого по четвёртое мая и с восьмого по 11 мая.

В связи с празднованием Дня России летом также будет четыре выходных дня подряд — с 12 по 15 июня. В ноябре благодаря Дню народного единства россияне смогут отдохнуть со второго по четвёртое числа, получив три праздничных дня подряд.

Праздники День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году выпадают, соответственно, на воскресенье и субботу. Выходной с 23 февраля перенесён на 8 мая, а выходной с 8 марта — на 13 июня.

В общей сложности из 365 дней 247 будут рабочими, а 118 — выходными и праздничными.

Ранее стало известно, когда в Ростове дадут отопление.

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