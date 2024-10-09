Воронежцы смогут бесплатно привить домашних животных

В Воронеже с 12 октября начнут бесплатно прививать животных от бешенства. Об этом оповещает городская станция по борьбе с болезнями животных.
Ветеринарные врачи будут работать в разных районах города по графику:
12 октября: улица Междуреченская, 168у, ветклиника «Весёлый енот» (10:00 — 14:00).
17 октября: микрорайон Придонской, улица Защитников родины, за клубом (10:00 — 13:00).
18 октября: микрорайон Малышево, остановка «Церковь» (15:00 — 17:00).
19 октября: Дальние сады, остановки 8-я, 11-я, 13-я (10:00 — 13:00).
22 октября: улица 206 Стрелковой Дивизии, около клуба (10:00 — 12:00), Таврово, улица Петровская, 23, у магазина (13:00 — 14:00).
23 октября: Никольское нижнее у памятника (10:00 — 11:00), микрорайон Никольское, верхнее футбольное поле (11:00 — 12:00).
24 октября: Семилукские выселки, магазин (13:00 — 14:00).
25 октября: улица Центральная, управа микрорайона (15:00 — 16:00).
26 октября: улица Любы Шевцовой, 17а, ветклиника «КаДеБо» (10:00 — 14:00).
1 ноября: Берег реки Дон, 26/1, ветклиника «Гав Мяу» (14:00 — 16:00).
2 ноября: микрорайон Шилово, пересечение улицы Долинная с бульваром Воинской Славы (10:00 — 12:00).
5 ноября: улица Дубовая, 12, отдел по развитию (9:00 — 10:30), улица Конституции, 7, ДК «Восток» (11:00 — 12:00), микрорайон Боровое, улица Фёдора Тютчева, аллея между домами № 93/2 и № 93/3 (13:00 — 16:00).
7 ноября: улица Садовая, 20 (Полыновка) (9:00 — 10:30), улица Репненская, 80, у старой администрации (12:00 — 16:00).
9 ноября: улица Краснознамённая, 171, ветклиника «Весёлый енот» (10:00 — 14:00).