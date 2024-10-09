Проще, чем кажется: как подготовить квартиру к холодам

Позаботьтесь о том, чтобы тепло сохранялось в жилом помещении — проверьте уплотнители окон. Многие жалуются на сухость воздуха в период отопительного сезона. Эксперты рекомендуют заблаговременно проверить работу вентиляции. Также можно приобрести и установить на зиму увлажнитель воздуха. Если о начале отопительного сезона официально объявили более пяти дней назад, а тепла в квартире так и нет, нужно звонить на горячую линию по вопросам отопления: 8 (800) 100−23−29 . Можно оставить заявку на устранение проблемы через сервис «Вызов мастера» на mos.ru.