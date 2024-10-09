В Новосибирске скончался профессор медицины Павел Железный

В понедельник, 7 октября, бездыханное тело профессора нашли под окнами многоэтажного дома на улице Каменской. Следователи отрабатывают несколько версий случившегося.
Павел Железный — легендарная личность в сфере детской стоматологии: доктор медицинских наук, уникальный челюстно-лицевой хирург со стажем работы 42 года, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета.
«Профессор Железный внес огромный вклад в развитие стоматологии в Новосибирске. Стоял у истоков создания стоматологического факультета НГМУ. В 1983-м возглавил новую кафедру стоматологии детского возраста и оставался ее бессменным руководителем больше 40 лет. С 1982 года по 1992-й был деканом стоматологического факультета и 12 лет, с 1992-го по 2004-й, первым проректором вуза», — рассказали коллеги Павла Железного.
Больше 20 лет профессор был главным внештатным детским стоматологом Областного управления здравоохранения (Новосибирск). Именно он организовывал и долгие годы руководил Новосибирским областным центром реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба.
Уход из жизни Павла Железного стал большой потерей для медицинского сообщества. Прощание с профессором состоится завтра, 10 октября, с 11.00 до 12.30 в траурном зале ИМИ (улица Кропоткина, 112).
Добавим, что на место гибели Павла Александровича выезжала журналист местного телеканала ОТС. Во время работы на месте происшествия на девушку набросились неизвестные.