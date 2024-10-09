В Новосибирске скончался профессор медицины Павел Железный

«Профессор Железный внес огромный вклад в развитие стоматологии в Новосибирске. Стоял у истоков создания стоматологического факультета НГМУ. В 1983-м возглавил новую кафедру стоматологии детского возраста и оставался ее бессменным руководителем больше 40 лет. С 1982 года по 1992-й был деканом стоматологического факультета и 12 лет, с 1992-го по 2004-й, первым проректором вуза», — рассказали коллеги Павла Железного.