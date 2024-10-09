Нижегородцы могут обменять мелочь на банкноты

Жители Нижегородской области до 20 октября смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Сейчас в регионах проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». В отделениях банков нижегородцы могут без комиссии обменять скопившуюся мелочь на банкноты или же зачислить деньги на счет.
Акция помогает вернуть в оборот огромно количество монет, которые оседают в копилках. Во время акции, которая проходила с 20 мая до 2 июня, жители Нижегородской области принесли в банки 700,5 тысячи монет на 3,1 млн рублей.