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Нижегородцы могут обменять мелочь на банкноты

Во время прошлой акции нижегородцы вернули монет на 3 млн рублей.

Жители Нижегородской области до 20 октября смогут обменять скопившуюся дома мелочь на банкноты. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.

Сейчас в регионах проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». В отделениях банков нижегородцы могут без комиссии обменять скопившуюся мелочь на банкноты или же зачислить деньги на счет.

Акция помогает вернуть в оборот огромно количество монет, которые оседают в копилках. Во время акции, которая проходила с 20 мая до 2 июня, жители Нижегородской области принесли в банки 700,5 тысячи монет на 3,1 млн рублей.

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