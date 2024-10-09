В Ростовской области увеличили выплату для подписавших контракт с Минобороны РФ

В Ростовской области до 1,3 млн рублей увеличили единовременную региональную выплату для тех, кто с 10 октября по 30 ноября 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы на год и более в резервных формированиях. Об этом проинформировал губернатор Василий Голубев.
Напомним, кроме региональной выплаты в 1,3 млн рублей бойцы могут претендовать на федеральную поддержку в 400 тысяч рублей. Указанные средства перечисляются однократно.
— Таким образом, общая сумма для контрактников (граждан России и иностранцев) составит 1,7 млн рублей. Для получения надо заключить контракт в пунктах отбора на территории Ростовской области, — прокомментировал Василий Голубев.
Добавим, также сейчас на Дону реализуется ряд мер поддержки участников специальной операции и их семей. В частности, вернувшимся домой военным оказывают помощь в поиске работы.