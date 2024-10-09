В Ростовской области увеличили выплату для подписавших контракт с Минобороны РФ

В Ростовской области до 1,3 млн рублей увеличили единовременную региональную выплату для тех, кто с 10 октября по 30 ноября 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы на год и более в резервных формированиях. Об этом проинформировал губернатор Василий Голубев.