В Гольянове завершили реабилитацию двух Красноярских прудов

«Эти водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдалась эрозия береговой линии. В связи с этим была проведена комплексная реабилитация прудов, теперь это вновь современное и комфортное место для отдыха горожан», — отметил Петр Бирюков.