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Российский энергетик запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

Госстандарт Беларуси продолжает выявлять несоответствующие требованиям техрегламентов товары. Так, безалкогольный тонизирующий газированный энергетик Target российского производства попал в реестр опасной продукции, сообщает БЕЛТА.

Продукцию производит ООО «Бочкари-Раменское». В реестр внесен указанный напиток данного производителя со вкусом киви и яблока. Указано, что при его изготовлении применяется недопустимая для данного вида продукции пищевая добавка — антиокислитель бутилгидроксианизол.

экономика
торговля