Российский энергетик запретили продавать в Беларуси. В чем причина?

Продукцию производит ООО «Бочкари-Раменское». В реестр внесен указанный напиток данного производителя со вкусом киви и яблока. Указано, что при его изготовлении применяется недопустимая для данного вида продукции пищевая добавка — антиокислитель бутилгидроксианизол.