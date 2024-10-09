Продукцию производит ООО «Бочкари-Раменское». В реестр внесен указанный напиток данного производителя со вкусом киви и яблока. Указано, что при его изготовлении применяется недопустимая для данного вида продукции пищевая добавка — антиокислитель бутилгидроксианизол.
Российский энергетик запретили продавать в Беларуси. В чем причина?
Госстандарт Беларуси продолжает выявлять несоответствующие требованиям техрегламентов товары. Так, безалкогольный тонизирующий газированный энергетик Target российского производства попал в реестр опасной продукции, сообщает БЕЛТА.