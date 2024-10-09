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В России могут появиться аналоги центра «Сириус» во всех округах

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать образовательные центры, аналогичные «Сириусу», в каждом федеральном округе РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

По мнению госпожи Лантратовой, инициатива поможет сократить дефицит высокообразованных кадров и поддержать развитие талантливых детей на федеральном уровне.

В своем письме парламентарий также отметила, что ежегодно в центре «Сириус» обучается не более 20 тыс. детей, в то время как призерами и победителями этапов Всероссийской олимпиады школьников становятся около 1,6 млн человек. Расширение программы за счет новых центров позволит большему числу талантливой молодежи получать поддержку и сопровождение в условиях санкционного давления, уверена Яна Лантратова.

образование