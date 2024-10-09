В России могут появиться аналоги центра «Сириус» во всех округах

В своем письме парламентарий также отметила, что ежегодно в центре «Сириус» обучается не более 20 тыс. детей, в то время как призерами и победителями этапов Всероссийской олимпиады школьников становятся около 1,6 млн человек. Расширение программы за счет новых центров позволит большему числу талантливой молодежи получать поддержку и сопровождение в условиях санкционного давления, уверена Яна Лантратова.