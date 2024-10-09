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В Омске появился новый сквер за 5,6 млн рублей

Находится сквер в микрорайоне Крутая Горка.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском округе Омска появился «Сквер мечты». Об этом сообщили администрации города.

Новый сквер в микрорайоне Крутая Горка появился благодаря победе в номинации «Решают люди» конкурса муниципальных грантов.

На территории сквера благоустроили клумбы, зассфальтировали пешеходные дорожки, а также установили лавочки, урны и вазоны.

Подрядчиком выступила организация ООО «Фаворит». Стоимость работ составила более 5,6 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Омске благоустроили еще пять спортивных площадок.