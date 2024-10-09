Жара, бойфренд и болельщики- «тигры». Что произошло после победы Арины Соболенко над Синяковой в Ухане

— Надеюсь, мы сможем сыграть друг против друга в финальном турнире (в Эр-Рияде. — Ред.), побороться за звание первой ракетки мира. Это идеальный вариант. Я стараюсь сосредоточиться на себе и убедиться, что играю в свой лучший теннис, а также убедиться, что у меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира в конце года.