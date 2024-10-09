Жара, бойфренд и болельщики- «тигры». Что произошло после победы Арины Соболенко над Синяковой в Ухане

Белоруска Арина Соболенко выиграла стартовый матч на турнире WTA-1000 в Ухане у чешки Катерины Синяковой со счетом 6:4, 6:4 и в третьем круге встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Из-за пандемии турнир в Ухане не проводился пять лет, а два предыдущих титула взяла как раз Арина Соболенко, выигравшая здесь все 12 матчей. Победа над Синяковой, которая возглавляет рейтинг парников и занимает 37-ю строчку в одиночном разряде, стала уже 13-й подряд.
И далась она в упорном и тяжелом для Арины матче. Это была перестрелка двух противников, которые без всяких комбинационных премудростей хотели друг друга перебить и перебегать. У Синяковой, порой, получалось неплохо, но победить Соболенко в таком ключе невозможно. А как играть против белоруски Катерина могла бы спросить у своей соотечественницы Муховой.
Кстати, реванш за поражение от Муховой в Пекине Арина прямо сейчас не возьмет — Каролина решила передохнуть и в Ухань не приехала.
Чтобы победить Синякову, Соболенко понадобилось 1 час и 35 минут, что на 30-градусной жаре было еще одним испытанием. Но, судя по силовому стилю игры с обеих сторон, силы дамы не экономили.
Арина реализовала 4 брейк-пойнта из 12, а Катерина — 2 из 8. Счет виннеров — 21:14 в пользу Соболенко. Арина совершила 38 невынужденных ошибок, а Катерина — 37. У чешки 7 двойных ошибок, а у Соболенко — 3.
Победа над Синяковой стала 50-й для Арины в этом году.
— Рада вернуться в Ухань, — приводит WTA слова послематчевого интервью Соболенко. — Синякова боролась за каждое очко и очень хорошо, что мне удалось закончить этот матч в двух сетах.
На радость китайским зрителям Арина сказала, что очень скучала по Уханю.
— У меня просто очень хорошие воспоминания о том, как я дважды выигрывала здесь титул. Ухань приносит мне много прекрасных воспоминаний, хорошее настроение.
На трибуны пришли персональные фанаты Арины.
Они держали плакаты и фотографии с ее изображением, а одна из болельщиц даже раскрасила лицо «под тигра».
Вместе с командой Арины за нее переживал и бойфренд Георгиос Франгулис. Из Пекина он отлучался по делам и вот он снова с ней.
А в беседе с журналистами речь снова зашла о соперничестве Арины и Иги Свентек за звание первой ракетки.
— Мне нравится это соперничество, нравится видеть ее в игре. Дойти до финала и встретиться с ней. Это всегда отличные сражения.
Но Свентек, расставшись с тренером, решила пропустить турниры в Пекине и Ухане.
— Надеюсь, мы сможем сыграть друг против друга в финальном турнире (в Эр-Рияде. — Ред.), побороться за звание первой ракетки мира. Это идеальный вариант. Я стараюсь сосредоточиться на себе и убедиться, что играю в свой лучший теннис, а также убедиться, что у меня все еще есть возможность стать первой ракеткой мира в конце года.
Но пока хорошо бы выиграть в Ухане, а следующий матч сулит еще одно тяжелое соперничество. Арине играть против Юлии Путинцевой, 35-й ракетки, которая выбила из турнира 18-ю ракетку хорватку Донну Векич (6:4, 3:6, 6:4). С одной стороны, это хорошая для Арины новость. Векич ведет по личным встречам у Соболенко 6:2. Но и Путинцева серьезный соперник. Она в этом году побеждала и Свентек, и Гауфф.
С Соболенко они встречались один раз — в 2019-м — и тогда сильнее была Путинцева.
Нас ждет интересный матч.
Ранее мы писали, что случилось после прибытия Соболенко в Ухань: «Я очень расстроилась, что не смогла вернуться в 2020 году».